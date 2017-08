40aastane Janno Kivisild on Eesti koondise abitreenerina töötanud alates 1999. aastast. Väike paus tuli sisse aastatel 2006-2007, kui Kohilas sündnud mees Arno Pijpersi abilisena Kasahstani koondise ja FC Astana juures tegutses. Uurisime jalgpalli läbi ja lõhki tundva mehe käest, milline aspekt selle mängu juures on tema jaoks seni kõige arusaamatumaks ja mõistmatumaks jäänud. "Saan aru, et jalgpall on tänapäeval väga klubipõhine ja raha tuleb Meistrite liigast, Euroopa liigast ning muudest suurtest liigadest. Oma mätta otsast vaadates on mul raske mõista, miks koondise treeneritel on aina vähem võimalik mängijatega tööd teha," arutles Kivisild.

"Meile antakse ebamõistlikult vähe aega, et mänguks valmistuda. Kui usume, et rahvuskoondiste jalgpall on oluline, siis on sellist töökorraldust tõesti väga raske mõista. Praegu on olukord, kus meil on üksikud päevad, et koos treenida. Kahe mängu vahele jääb seda veel vähem (Eesti mängib täna võõrsil Kreekaga, pühapäeval kohtutakse kodus Küprosega – toim)."