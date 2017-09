Horvaatia jalgpallikoondise ja Liverpooli keskkaitsja Dejan Lovren avaldas, et teda on terve tänavuse hooaja jooksul seganud mitmed vigastused ning mees mängib valuvaigistite toel.

“Viimasel kahel nädalal on mul probleeme terve kehaga, see teeb valu. Mul on probleeme seljaga, nüüd tegin haiget ka Achilleuse kõõlusele. Ma mängin, kuid trennides kaasa ei tee. Ma ei saagi treenida. Suurim mure on seljaga ja seetõttu jäid vahele ka matšid Manchester City ja Burnley vastu,” rääkis Lovren Sportske novostile.

“Mulle valmistab tõsiseid probleeme terve vasak kehapool. Võtan tablette, et saaksin mängida. Iga matši eel kulub viis tabletti. Mängingi vaid nende mõju all, see pole normaalne. Tahan mängida ja treener usaldab mind, kuid tegelikult pole see hea. Mu seisund läheb pidevalt kehvemaks. Lõpuks ei ole see enam loogiline.”