MOTOSPORT

Itaalias Latinas toimus läinud nädalal Yamaha YZ125 bLU cRU Cup finaalüritus, kuhu pääses Inglismaal Rahvuste krossil toimunud bLU cRU võistluse esikolmik ning kaks sõitjat, kellest üks oli noor pärnakas Jörgen-Matthias Talviku.



Talviku valiti Yamaha sarja organisaatorite poolt finalistide hulka peale Rahvuste krossi toimunud pressikonverentsil, kuna noormees näitas antud võistlusel väga head minekut. Nimelt võitis ta esimesel päeval peetud esimese finaalsõidu suurelt ning ka järgmisel päeval sõidetud teises finaalis juhtis ta mudasõitu kindlalt, kuid siis tuli kukkumine, mille tulemusena sai ta tsikkel veidi viga ning noormees pidi kahe sõidu kokkuvõttes neljanda kohaga leppima. Samas sõitis ta teises sõidus konkurentidest 5 sekundit kiirema ringiaja ning sarja organisaatorid kutsusid kiire eestlase Itaaliasse.



"Latina laagris oli meil kaks treeningpäeva. Kohal oli nii MJC Yamaha Offical EMX125 meeskond, Yamaha tehasemeeskond ja treener Steven Frossard. Laagris hinnati meie sõiduoskuseid, üleüldist motivatsiooni, õppimishimu ja tulevikuplaane, õhtuti toimusid erinevad intervjuud Yamaha esindajatega," rääkis Pärnu motoklubi kasvandik Talviku. "Tulime Itaaliast ära teadmatuses, kes osutub väljavalituks, aga eile sain üllatusena teada, et sain koha järgmise aasta MJC Yamaha Offical Racing meeskonda ning osalen EMX125 Euroopa meistrivõistlustel täishooaja! Uskumatu tunne on võita selline suur üritus. Minu unistus oli pääseda sinna võistkonda ja saada Yamaha Europe tugi. Nüüd andsid nad mulle suure võimaluse teha, seda mida ma armastan, aga professionaalina. Suured tänud Yamahale sellise sarja ja võimaluse eest!"



bLU cRU sarja juht Alberto Barozzi: "Innustatuna eelmise aasta Z125 bLU cRU Cup võitja Tim Edbergi edust sellel aastal saime kinnitust, et bLU cRU kontsept ja Yamaha Motor Europe noorte sõitjate sõiduoskuste ja teadmiste arendamise strateegia kannab vilju iga aastaga aina enam. Tänavune valik ei olnud üldsegi kerge, kuid me tunneme, et Jörgen-Matthias Talvikul on oskused ja suhtumine, mida me otsime ning temast saab kindlasti tugev lisa meie MJC Yamaha Offical Racing meeskonnale. Tänan kõiki sarjas osalenuid ning õnnitlen Jörgen-Matthiast ja soovin talle algavaks hooajaks edu!"



"Kui me finaliste eraldi intervjueerisime, siis teiste seast paistis välja üks sõitja, kelleks oli Jörgen-Matthias Talviku. Kui me rääkisime tema tulevikust motokrossis ja eesmärkidest, siis tekkis mulle kananahk ihule. Valik ei olnud üldsegi lihtne, kuna kõik sõitjad olid väga head, kuid just tema sõiduoskused eelmisel nädalal ja suhtumine ka ilma tsiklita avaldas mulle enim muljet. Ta on väga motiveeritud ja see on väga tähtis. Ma ootan juba väga, et temaga uuel hooajal töötada ja jälgida tema karjääri arengut," rääkis 2014 aastal Prantsusmaa meeskonnas Rahvuste krossi võitnud Steven Frossard.



Talviku meeskonnakaaslasteks MJC Yamaha Official EMX125 on järgmisel hooajal 15-aastased hollandlane Rick Elzinga ja prantslane Thibault Benistant.



Yamaha YZ125 bLU cRU Cup puhul on tegemist Yamaha ametliku sarjaga, mille finaalvõistlusele pääseb iga FIM-is registeeritud kohaliku riigi meistrivõitluste parim YZ125 bLU cRU sarjas registreerunud Yamaha sõitja. Osalejate vanus antud sarjas on 12 kuni 16 eluaastat. Järgmise aasta YZ125 bLU cRU Superfinaal sõidetakse 30 septembril peetava Itaalia MM-etapi raames.