Mees saabub Aafrikast komandeeringust.

"Seal võis vist õige palav olla?" küsib naine.

"Kohutav kuumus, kallis," vastab mees.

"Kus te elasite?"

"Kümne kilomeetri kaugusel ekvaatorist."

"Põhja või lõuna pool?"

"Põhja pool."

"Siis polnud ju veel väga vigagi," arvab naine.



Mees hakkab komandeeringusse

sõitma ja räägib naisele:

"Kui mingid asjaolud peaksid mind kauem kinni pidama kui ette nähtud, siis saadan sulle telegrammi."

"Ära näe vaeva," vastab naine, "ma lugesin selle juba läbi. Juhuslikult oli see sinu mantlitaskusse sattunud."



Mees tuleb komandeeringust ootamatult koju ja leiab elutoast alasti mehe, kes elektripirni pessa keerab. Ta tahab võõrale kallale söösta, kuid naine karjatab:

"Mis sa teed! Kas sa ei näe et ta on pinge all!"



Uusrikka imeline elu

Vene uusrikkalt küsitakse:

"Missugune peab teie arvates olema ideaalne sekretär?"

"Ilus, kompleksideta ja hästi kasvatatud," vastab uusrikas.

"Ta ei tohi olla üle kahekümne viie aasta vana ja tal peab olema 30 aastat tööstaa˛i."



Mehed naiste pilgu läbi

Miks mees nädalavahetusel lapsel mähkmeid ei vahetanud?

Sest mähkmepakil seisis tekst: 7-16 kg.