Eesti valitsev korvpallimeister BC Kalev/Cramo otsustas täna loobuda senise peatreeneri Alar Varraku teenetest.



"Ma ütlen siiralt ja ausalt, et klubi tegi õige otsuse," kommenteeris Alar Varrak uudis meeskonna pressiteates. "Mulle endale oli see loomulikult raske, aga klubi seisukohalt igati arusaadav. Võistkond on käesolevaks hooajaks üsnagi hästi komplekteeritud ning Briscoe lisandumisega saime juurde ühe vajaliku lisa käigu.



Samas oli kuskil mingi tõrge ja ma loodan, et uue treeneri tulekuga saab meeskond paisu tagant välja. Võistkonnal on potentsiaali paremini mängida, ehk ainuke teenitud võit VTB Ühisliigas ei peegelda meeskonna tegelikku sisu.

Soovin klubi tänada üheksa koos veedetud aasta eest. Pole just tavapärane, et üks treener ühe meeskonna juures nii kaua püsib. Soovin meeskonnale edu ja jaksu."



Meeskonna uueks peatreeneriks saab 40aastane leedulane Donaldas Kairys, kes peaks Eestisse jõudma neljapäeval.



