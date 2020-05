Vahetult pärast MM-finaali kulla kokaiini vastu vahetanud brasiillane: tarvitasin hommikul, lõunal ja õhtul, kuni kaotasin kõik 

„Müüsin medali 7000 reaali (umbes 3200 €) eest, et osta narkootikume. Sisuliselt kõik raha läks kokaiinile. Esimene tellimus oli 1000 reaali eest ja tarbisin kõik kahe päevaga ära. Mida rohkem raha sain, seda rohkem tahtsin ka kokaiini,“ meenutas Donizete Brasiilia meediale.

Donizete tunnistas, et sealt algas ka tema allakäik ning ilmselt on see ka põhjus, miks juba järgmisel aastal mängis Brasiilia madalamas divisionis. Päris tippu ta enam ei jõudnuski.