TEHTUD | Flora tegi Eesti jalgpalliajalugu ja pääses eurosarjas alagrupiturniirile

Kui mitmed jalgpalliasjatundjad ja ka Flora loots Jürgen Henn arvasid enne mängu, et agressiivsemalt alustab Rovers, siis tegelikult oli kohe alguses tublim Flora. Samas muutus seejärel olukord teistpidi ning Flora puurilukk Matvei Igonen sai peagi näidata, et ta ei maga ja on oma värava valvamiseks valmis. Flora värav jäi õnneks puutumatuks ja jätkati siiski seisul 0 : 0. Kuigi oma võimalused olid ka Floral, oli ehk ründavam pool laias laastus Iirimaa klubi. 42. minutil oli Flora korraks samuti omakorda ohtlik iirlaste puuri ees, kuid korraliku pealelöögini ei jõutud. Eestlased kombineerisid edasi, kuid paraku korraliku tabamuseni siiski ei jõutud. Nii lõppeski avavaatus 0 : 0 viigiseisul.

Meistrite liigast oma euroteekonda alustanud Flora alistas esmalt kahe mängu kokkuvõttes 5 : 0 Malta meeskonna Hiberniansi. Seejärel kaotati teises ringis Poola klubile Varssavi Legia ning seejärel jäädi kahe mängu kokkuvõttes penaltiseeria järel alla Küprose tiimile Omonia. Seejärel jõudiski Flora Konverentsiliiga play-offi ja avalahingus võideti Tallinnas Iirimaa tiimi Shamrock Roversit 4 : 2. Täna peetakse kordusmatš, millest piisab Florale ka üheväravalisest kaotusest, et edasi pääseda. Selle eel sõnas Flora peatreener Jürgen Henn, et neil tuleb valmis olla vastase agressiivseks alguseks.



„Homsega kaasnevad positiivsed pinged ja pigem ootus. Samuti väljastpoolt tulev ärevus ja usun, et meeskonnale elatakse kaasa,“ rääkis Henn eilsel mängueelsel pressikonverentsil. „Pigem ei tunta survet, vaid mängijate sees on positiivne lootus ja ootus teha midagi suurt. Eks (mängus) tuleb kiiresti vastasega kohaneda, sest ilmselt tulevad nad jahtima kiiret avaväravat, aga me ei tohi lasta ennast sellest rivist välja lüüa. Väljakul on matš nagu jalgpall ikka, mõlemal meeskonnal võivad sisse tulla tõusud-mõõnad. Tuleb jätkata oma mängu mängimist ja kohelda seda nagu tavalist matši,“ lisas Flora loots.