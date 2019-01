NII SEE JUHTUS | Sport 07.01: Eesti korvpalli tabas tragöödia 

Leesmanni sõnul on see olnud huvitav aeg. „Esimestel aastatel tegelesime paljuski organisatsiooni ülesehitamisega. Oli vaja mehitada palju rolle, tuli leida entusiaste. Olid selged suunad ja samas karjuvad väljakutsed. Aga jäime ellu. Tänaseks on meil välja kujunenud rollid juhatuses, toimiv treenerite kutsekomisjon, kohtunike süsteem, toimivad koostööd erinevate rahvusvaheliste jõutõstmise organisatsioonidega ja Eesti Antidopinguga,“ ütles Leesmann.