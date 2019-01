Cardiff City peatreener Sala kadumisest: see on olnud mu karjääri raskeim nädal 

"Arvan, et veetsin vahepeal 24 tundi lihtsalt mõeldes, et kas ma ikkagi peaksin sellel toolil veel istuma. Sest maailmas on palju tähtsamaid asju [kui jalgpall]. Selline sündmus sunnib sind sellele mõtlema.

Aga mõistsin, et mul on vaja siin oma töö ära lõpetada. Ning see on suur töö. Nüüd on see muidugi juba kaks korda keerulisem, sest pean tugeva juhina näima ning kuttidele kinnistama, et suudame väikese ime korda saata."

Varasemalt ka Sheffield Unitedit, Crystal Palace'it, Queens Park Rangersit ning Leeds Unitedit tüürinud juhendaja ei varjanud ka seda, et nii tema kui ka mitmed mängijad on pärast Sala kadumist käinud psühholoogide juures professionaalset abi saamas.

"Jah, ma otsisin abi. Leian, et seda tuleb teha. Rääkisin ka kuttidega alles täna [teisipäeva] hommikul sellest. Arvan, et see oli ainuõige lüke, sest sellises olukorras tuleb inimestega rääkida ning aidata neil olukorraga toime tulla. Tihti me ei mõista, kui rängalt selline trauma inimestele mõjub. See võib esile tuua ka mälestusi, mida sa ise oled kogenud. Ma ei kujuta ette, milliseks järgmised 24 tundi meie jaoks kujunevad.

***