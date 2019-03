DOPINGUSKANDAAL | Poltaranin varjab end Veerpalude eeskujul alaliidu eest, kasahhid on kindlad, et dopingu tarvitamine algas aastaid tagasi  

Nii dopinguskandaali keskmesse sattunud Andreas Veerpalu kui ka tema isa Andrus Veerpalu pole pühapäevase seisuga vastanud ühelegi Eesti Suusaliidu päringule. Sama seis on Kasahstanis Poltaraniniga.

"Poltaranin jätab oma käitumisega palju küsimärke õhku. Ta pole suhelnud ei Kasahstani Suusaliidu ega ka riigi konsuliga. See kinnitab veel enam, et kõik tema kohta suunatud süüdistused vastavad tõele," vahendab Sputnik Kasahstani Suusaliidu ametlikku avaldust.

Teine eestlasest patustaja, Karel Tammjärv tunnistas, et tema alustas keelatud võtete kasutamist 2016. aasta suvel. Kuigi Poltaranin tunnistas Austria politseile oma süüd, pole teada, millal tema halvale teele sattus. Kasahstani spordiajakirjanikud on kindlad, et asjaks läks 2014. aastal.