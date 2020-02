BLOGI JA FOTOD | Eesti korvpallikoondis võitles, aga kaotas Itaaliale

Nagu näha, siis meeskonnad on vähemalt statistikas olnud küllaltki võrdsed. Itaallased on märksa paremini skoorinud korvi alt, samas eestlaste kolmepunktivisete tabavus on küllaltki hea - 17/8 ehk 47,1% (itaallastel kolmesed 12/4 ehk 33,3%). Mõnevõrra üllatuslik on eestlaste ülekaal lauavõitluses 20 - 13. Kusjuures on eestlastel 8 ründelauda vastaste nelja vastu. Küll aga on itaallastel rohkem punkte ründelaudadest - 9 vs eestlaste 8 vastu.



Samuti tasub märkida, et Eestil on platsile pääsenud 11 mängijat ehk kõik peale Martin Dorbeku, Itaalial on väljakul käinud 10 pallurit.



Eesti kõige suurem korvikütt (ja üleplatsimees) on Kristjan Kitsing 14 punktiga (kolmesed 4/3), Kristian Kullamäe on lisanud 9. Vastastelt on nende kapten ja üks ohtlikemaid pallureid, Michele Vitali skoorinud 13 punkti.