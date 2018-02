Nädala esimene spordipäev on tavapäraselt vaiksem, kuid reedel avatava Pyeongchangi taliolümpia tarvis tulebki veidi hoogu võtta. See ei tähenda, et midagi ei toimuks - näiteks püüavad Siim-Sander Vene ja Varese Itaalia korvpalliliigas võidulisa kohtumises Cantuga. Inglismaa jalgpalliliigas saame aga teada, mida suudab Liverpooli suur konkurent Chelsea mängus Watfordiga. Need ja kõik muud põnevad uudised Õhtulehe päevaülevaates!