Medical läbitud, esimesed trennid tehtud ja mehe enda sõnul kohtleb uus kodulinn teda hästi - tere tulemast Tartusse, Steven! 👊 -- Passed the medical, got the first couple of practices under the belt and according to himself, the new hometown's treating him well - welcome to Tartu, @stookie25! 👊 #tartuülikool #tartu #basketball #stevencook #samavaim

