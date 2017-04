JALGPALL

Mis on veel parem reedene äratus, kui järjekordne "Unibeti Vutihulluse" osa! Mõnusat vaatamist!



"Vutihullus“ jätkab oma ringkäiku Hispaanias ning kaheksandat osa alustame Barcelona äärelinnas Cornellas tuiates. Just seal peetakse sel nädalavahetusel maha 179. Barcelona derbi.



Kui vihane FC Barcelona ja RDC Espanyoli rivaliteet üldse on? Millise morbiidse mooduse on pisem klubi endale raha teenimiseks leidnud? Miks Barcelona fänn ei solvu, kui sa teda tagumikuks kutsud? Need küsimused saavad vastuse!



Saate teises osas räägime me mehest, kes tõi Real Betisile klubi ajaloo esimese ja senini ainsa Hispaania meistritiitli – Partick O’Connellist. Tegu on erakordselt kireva elusaatusega vutimehega, kes muuseas mänginud murtud käeluuga, osalenud kokkuleppematšides ja pidanud korraga mitut naist. O’Connellita võiks praegune jalgpallimaailm välja näha sootuks teistsugune, sest just tänu temale ei läinud FC Barcelona meeskond ca 80 aastat tagasi pankrotti!