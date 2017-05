Loetud minutid tagasi algas Inglismaa kõrgliigas kohtumine Londoni Chelsea ja Middlesbrough vahel. Pealinlased vajavad tiitliks ainult kahte võitu, millest üks võib juba täna koduväljakul tulla!





The game is underway, Chelsea attacking the Shed End this half. Two wins needed – game on! #CHEMID