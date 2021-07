OLÜMPIABLOGI JA GALERII | Jefimova kõrvalalal poolfinaali ei pääsenud

Ta jätkas: „Itaalialt oleks oodanud rohkemat. Meie meeste šansid on küllaltki kõrged, kui sõit hakkab neil juba stardist klappima. Loodame, et võistluspaus oli optimaalne. Soovin neile finaaliks julgust, seal ei tohi kedagi pikalt eest ära lasta. Medalisõidus ei anta pärast enam võimalust. Öeldakse, et julge hundi rind on haavleid täis, aga kes ei riski, see šampanjat ei joo! Loodetavasti klapib kolmapäeval meie meestel kõik – siis on ka medali võitmine võimalik.“