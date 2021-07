OLÜMPIABLOGI JA GALERII | Judoka Minaškin piirdus olümpial ühe matšiga, vibulaskja Pärnat tegi ajalugu, Zirk jäi poolfinaalist kaugele 

Rammo kaheksanda sõidu tulemuseks jääb 25. koht ja see on tema seniste sõitude kõige kehvem esitus. Üldarvestuses langeb Rammo koha võrra ja on nüüd 16. kohal. Liidriks on Austraalia esindaja Matt Wearn, talle järgnevad Küprose mees Pavlos Kontides ja norralane Hermann Tomasgaard. Tänaseks on meeste sõidud peetud ja homme on kavas veel kaks sõitu.