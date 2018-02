Täna pidi võistlustules olema 18aastane mäesuusataja Anna Lotta Jõgeva, kuid Lõuna-Korea heitlik ilm mängis järjekordse vingerpussi - tuuleiilid olid nii võimsad, et võistlus toimub hoopiski 15. veebruaril.

Pyeongchangi olümpiamängud on hoo sisse saanud ning tänaseks on seljataga juba mitu head olümpiapäeva.

Teise koha nimel pidasid tulise heitluse maha sakslane Benedikt Doll ja 20aastane rootslane Sebastian Samuelsson. Lõpus oli teravam rootslane ja teenis elu esimese olümpiamedali. Samuelssoni medal on seda üllatavam, et MK-sarjas oli tema senine parim koht 13. Jälitussõitu alustas ta 14. positsioonilt.

Eestlastest olid võistlustules Kalev Ermits ja Roland Lessing. Ermits (1+3+0+2) sai 41. koha (+4.51,3), Lessing (2+1+3+1) piirdus 53. kohaga (+6.02,7).

Ermits: "Ausalt öeldes varbaid ma hetkel ei tunne, vasaku jala oma näiteks. Täiesti jääs on."

Roland Lessing: "53. koht, ei ole häda midagi."

Tallinnas sündinud ja varem Eestit esindanud iluuisutaja Natalja Zabijako võitis Pyeongchangi olümpiamängudelt hõbemedali. 23aastane naine sai medali kaela võistkondliku võistluse järel. Ta esindab koondist, mida seekord kutsutakse "Olümpiasportlased Venemaalt".

Natalja Zabijako (JOHN SIBLEY)

Anna Levandi OM-medali võitnud Zabijakost: Eestis pole selle taseme jaoks tingimusi.

Pyeongchangi taliolümpia teisel võistluspäeval jagati esimene medalikomplekt välja lumelaua pargisõidus. Kulla võitis vaid 17aastane Redmond Gerard, kes avas ühtlasi ka USA medaliarve. Temast sai esimene sel sajandil sündinud sportlane, kes talimängudelt medali võitnud.

Redmond Gerard. (DYLAN MARTINEZ)

Soome tõestab endiselt, et tegemist on ülikõva spordiriigiga. Alates 1908. aasta olümpiast on alati tagasi tuldud vähemalt ühe medaliga ja erandit ei tehta ka Pyeongchangis: juba praeguseks on kaela saadud kaks pronksi.

Kui põhjanaabrite medaliarve avas murdmaasuusataja Krista Pärmäkoski, siis täna säras 27aastane lumelaudur Enni Rukajärvi. Kuusomos sündinud naine näitas päeva kolmandat tulemust pargisõidus, jäädes alla vaid ameeriklannale Jamie Andersonile ja kanadalannale Laurie Blouinile.

Enni Rukajärvi. (MARTIN BUREAU)

Pyeongchangi taliolümpial võitis naiste 1500 meetri kiiruisutamise Ireen Wüst. 31aastane hollandlanna võitis viienda olümpiakulla ja 10. olümpiamedali (lisaks neli hõbedat ja üks pronks).

Wüst on esimene kiiruisutaja, kes on olümpiatel kahekohalise medaliarvuni jõudnud. Kuldade arvestuses on endiselt esikohal Lidia Skoblikova kuue esikohaga, rohkem Nõukogude Liidu legend olümpiatelt väärismetalli ei kogunud.

Ireen Wüst (DAMIR SAGOLJ)

Kui laskesuusatamises jäi Norra olümpiakoondis täna loodetud medalite asemel tühjade pihkudega, siis naiste suusahüpete normaalmäe võistlusel suutis 23aastane Maren Lundby oodatud kulla ära võtta. 264,6 punkti kogunud norralanna edu oli konkurentide ees üsna kindel. Teise koha saanud sakslanna Katarina Althaus kogus 252,6 punkti ja kolmandaks tulnud neljakordne MK-sarja tšempion Sara Takanashi (Jaapan) 243,8 silma.