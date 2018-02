Laupäev, 17. veebruar, oli Pyeongchangi olümpiamängudel pidupäev Norra murdmaakoondisele, sest naiste 4 x 5 km teatesõidus võidutses just nende naiskond. Eestlasi oli täna võistlustules ainult kaks, kui meeste suusahüpete suure mäe lõppvõistlusel tulid tornist alla nii Artti Aigro kui ka Martti Nõmme. Aga nüüd kõigest järjekorras.



Naiste murdmaasuusatamise 4 x 5 km teatesõidus vedas igihaljas Marit Björgen Norra koondise olümpiakullani. Lõpuheitluses edestas 37aastane norralanna Pyeongchangi sprindi olümpiavõitjast Stina Nilssonist ning kindlustas endale oma karjääri seitsmenda olümpiakulla. Norra järel sai hõbeda Rootsi naiskond (+2,0) ning pronksmedalid kuulusid Venemaa sportlastele (+43,3). Loe pikemalt SIIT!



Marit Björgen. (CHRISTOF STACHE)

Ühtlasi oli see Björgenile 13. olümpiamedaliks, mida on täpselt sama palju kui Ole Einar Björndalenil. Enamat pole suutnud mitte keegi. Samuti kindlustas Björgen endale 7. olümpiakulla, mis on läbi aegade teine tulemus. 8 kulda on Björndalenil ja Björn Dähliel.



Olümpiamänge kodust jälgiv Aivar Rehemaa pole enne sõitnud uskunud, et 37aastane Björgen suudaks Nilssonile lõpuheitluses koha kätte näidata. Loe pikemalt SIIT!



Naiste laskesuusatamises 12,5 km ühisstardiga sõidus sai oma Pyeongchangi mängude esimese kuldmedali slovakk Anastassija Kuzmina, kes tegi nelja tiiru peale vaid ühe möödalasu ning edestas finišis teiseks tulnud Darja Domratševat 18,8 sekundiga. Norrale tõi järjekordse pronksmedali Tiril Eckhoff. Loe pikemalt SIIT!

Naiste laskesuusa esikolmik. (TOBY MELVILLE)

Soomlaste suurlootus Kaisa Mäkäräinen põrus ka viimasel individuaaldistantsil, ületades finišijoone kümnendana. Loe pikemalt SIIT!

Asjatundja Margus Aderi sõnul oli tänane võistlus esimene kindla süžeega võistlus Pyeongchangi talimängudel. Loe pikemalt SIIT!



Meeste suusahüpete suure mäe võistlusel avas oma medaliarve Poola koondis, kellele tõi esimese medali (ja kohe kuldse!) Kamil Stoch, kes edestas kahe hüppe kokkuvõttes Pyeongchangi normaalmäe olümpiavõitjat Andreas Wellingeri 3,4 punktiga. Järjekordse medali teenis ka Norra, sest pronksile tuli Robert Johansson. Loe pikemalt SIIT!