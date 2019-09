OTSEBLOGI HOLLANDIST | Eesti edasipääsulootused said ülisuure hoobi

Avageimi statistika on karm: me lõime kaks ässa, ent tegime üheksa serviviga! Vastased virutasid küll kõigest ühe ässa (millisel hetkel!), kuid tegid vaid ühe vea.



Tähe arvel on 6 punkti, Teppani kontos 5 ja Kreegi ja Kollo saldo on 4 peal.